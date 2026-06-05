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Кустурица рассказал, чем его привлекает Россия - РИА Новости, 05.06.2026
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14:20 05.06.2026
Кустурица рассказал, чем его привлекает Россия

Эмир Кустурица заявил, что в России его привлекает суверенитет и культура

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмир Кустурица заявил, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.
  • По словам режиссера, его привлекает отсутствие страха и неприятие диктата в отношении политического курса России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.
"Это сила, которая движет вашим суверенитетом, отсутствие у вас страха, неприятие диктата в отношении вашего политического курса и жизни", - сказал Кустурица агентству, отвечая на вопрос о том, что ему нравится в России больше всего.
Он добавил, что его также привлекает самостоятельность российской культуры.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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