Кустурица рассказал, чем его привлекает Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ Эмир Кустурица заявил, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.

По словам режиссера, его привлекает отсутствие страха и неприятие диктата в отношении политического курса России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.

"Это сила, которая движет вашим суверенитетом, отсутствие у вас страха, неприятие диктата в отношении вашего политического курса и жизни", - сказал Кустурица агентству, отвечая на вопрос о том, что ему нравится в России больше всего.

Он добавил, что его также привлекает самостоятельность российской культуры.