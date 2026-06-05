Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эмир Кустурица заявил, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.
- По словам режиссера, его привлекает отсутствие страха и неприятие диктата в отношении политического курса России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.
Он добавил, что его также привлекает самостоятельность российской культуры.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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