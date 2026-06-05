Ученый рассказал, в какое время года чаще бывают шаровые молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России с июня по август, в период гроз, после удара линейной молнии.

Шаровая молния образуется после удара линейной молнии в землю или объекты, в результате ряда химических процессов окисления.

Размер шаровых молний варьируется от 20 сантиметров до 100 метров, а время их существования составляет около 20 секунд.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России с июня по август - в период гроз и после удара линейной молнии, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

"Наибольшее проявление шаровых молний в России происходит в период с июня по август, но, конечно же, бывают и в другие месяцы, но не такие частые. Связано это с тем, что шаровая молния появляется в период гроз, когда линейная молния, рожденная в облаках, ударяет в землю и замыкает расстояние между облаком и землей, а заряд, накопившийся в облаке, переходит в землю, почву, металлические предметы", - рассказал ученый.

Он пояснил, что после удара линейных молний в землю или в разные объекты - деревья, почву, металлические предметы, происходит ряд химических процессов окисления, после которых образуется шаровая молния.

"После удара линейная молния испаряет вещество, и на поверхности испаренного пара или расплава возникает оксидная оболочка, и получается объект, внутри которого находятся кипящий газ или расплав. Также от молнии ему передается электрический заряд, который приводит к тому, что максимальная энергия образованного объекта оказывается равной энергии нескольких взрывчаток", - рассказал Бычков.

Ученый подчеркнул, что таким образом природой создается "трехслойная конструкция" со средним размером порядка 20 сантиметров.

"Так и зарождается данная "трехслойная конструкция", другими словами шаровая молния, состоящая из горячего газа или пара, затем оксидной оболочки толщиной порядка 20 микрон и электрического заряда. Шаровые молнии имеют широкий разброс размеров, варьирующийся от средних значений в 20 сантиметров до максимально известных в 100 метров", - добавил он.