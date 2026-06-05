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Утечка воздуха на МКС не угрожает безопасности экипажа, заявил "Роскосмос" - РИА Новости, 05.06.2026
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17:48 05.06.2026 (обновлено: 17:59 05.06.2026)
Утечка воздуха на МКС не угрожает безопасности экипажа, заявил "Роскосмос"

"Роскосмос": утечка воздуха на МКС не угрожает системам и безопасности экипажа

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На МКС зафиксировал утечку воздуха из модуля "Звезда".
  • Безопасность экипажа и систем станции не нарушена.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Давление на борту МКС стабильно, утечка из модуля "Звезда" не угрожает безопасности экипажа и системам станции, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".
При наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления Международной космической станции специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку.
Космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха, загерметизировали одну и готовят к герметизации вторую.
"Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне", - говорится в сообщении.
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