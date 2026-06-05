Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков Вид на Землю с борта МКС

Утечка воздуха на МКС не угрожает безопасности экипажа, заявил "Роскосмос"

Краткий пересказ от РИА ИИ На МКС зафиксировал утечку воздуха из модуля "Звезда".

Безопасность экипажа и систем станции не нарушена.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Давление на борту МКС стабильно, утечка из модуля "Звезда" не угрожает безопасности экипажа и системам станции, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

При наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления Международной космической станции специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку.

Космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха, загерметизировали одну и готовят к герметизации вторую.