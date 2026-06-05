Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить разногласия, заявил Ульянов

ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия и включиться в диалог об ударах по ядерным объектам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Следует одинаково решительно, без оглядки на политическую конъюнктуру, осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам — будь то в России, в Иране, в ОАЭ или в любой другой точке мира... Мы призываем всех членов Агентства оставить в стороне свои политические разногласия и включиться в этот диалог", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.