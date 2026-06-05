Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить разногласия, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 05.06.2026 (обновлено: 17:32 05.06.2026)
Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить разногласия, заявил Ульянов

Ульянов: РФ призывает все страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия и включиться в диалог об ударах по ядерным объектам, заявил Ульянов.
  • Он заявил, что любые военные удары по мирным ядерным объектам следует осуждать одинаково решительно, независимо от политической ситуации.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия и включиться в диалог об ударах по ядерным объектам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Следует одинаково решительно, без оглядки на политическую конъюнктуру, осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам — будь то в России, в Иране, в ОАЭ или в любой другой точке мира... Мы призываем всех членов Агентства оставить в стороне свои политические разногласия и включиться в этот диалог", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что Агентство является для этого оптимальной площадкой, а особая роль принадлежит его гендиректору.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
МИД надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст Киеву вопросы по ядерному оружию
Вчера, 16:46
 
В миреРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВенаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала