Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить разногласия, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия и включиться в диалог об ударах по ядерным объектам, заявил Ульянов.
- Он заявил, что любые военные удары по мирным ядерным объектам следует осуждать одинаково решительно, независимо от политической ситуации.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает все страны в МАГАТЭ оставить политические разногласия и включиться в диалог об ударах по ядерным объектам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Следует одинаково решительно, без оглядки на политическую конъюнктуру, осуждать любые военные удары по мирным ядерным объектам — будь то в России, в Иране, в ОАЭ или в любой другой точке мира... Мы призываем всех членов Агентства оставить в стороне свои политические разногласия и включиться в этот диалог", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что Агентство является для этого оптимальной площадкой, а особая роль принадлежит его гендиректору.