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Советник верховного лидера Ирана отверг возможность его встречи с Трампом - РИА Новости, 05.06.2026
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19:19 05.06.2026 (обновлено: 19:27 05.06.2026)
Советник верховного лидера Ирана отверг возможность его встречи с Трампом

Резаи: встречи Трампа и Моджтабы Хаменеи не будет

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мохсен Резаи заявил, что встреча Верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи с президентом США Дональдом Трампом не состоится.
  • По его словам, переговоры находятся на первом этапе и были приведены Трампом к застою.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом, заявил военный советник иранского лидера Мохсен Резаи.
Трамп ранее заявлял, что его встреча с Хаменеи была бы возможна в случае достижения сделки по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
"Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров и господин Трамп привел их к застою. Этого не произойдет", - сказал Резаи телеканалу CNN.
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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампМоджтаба Хаменеи
 
 
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