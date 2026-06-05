Советник верховного лидера Ирана отверг возможность его встречи с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мохсен Резаи заявил, что встреча Верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи с президентом США Дональдом Трампом не состоится.
- По его словам, переговоры находятся на первом этапе и были приведены Трампом к застою.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом, заявил военный советник иранского лидера Мохсен Резаи.
Трамп ранее заявлял, что его встреча с Хаменеи была бы возможна в случае достижения сделки по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
"Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров и господин Трамп привел их к застою. Этого не произойдет", - сказал Резаи телеканалу CNN.