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Новгородская область поднялась на 6-е место в нацрейтинге инвестклимата - РИА Новости, 05.06.2026
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13:43 05.06.2026
Новгородская область поднялась на 6-е место в нацрейтинге инвестклимата

Дронов: Новгородская область поднялась на 6-е место в нацрейтинге инвестклимата

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область поднялась с девятого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата благодаря принимаемым мерам поддержки бизнеса, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
"Новгородская область поднялась на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В прошлом году мы занимали девятую позицию. Для нас это важный результат", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что регион уже несколько лет подряд входит в десятку лидеров по инвестиционной привлекательности и останавливаться не собирается. "Работаем над тем, чтобы инвесторам было проще и удобнее реализовывать проекты в нашей области", - добавил Дронов.
Губернатор отметил, что на 40% власти ускорили получение статуса резидента особой экономической зоны "Новгородская", выстроили работу с инвесторами по принципу "одного окна". Кроме того, были сокращены сроки от "входа" инвестора в регион до начала строительно-монтажных работ на 30%. Завершено создание инфраструктуры ОЭЗ, развивается технопарк "Трансвит".
"Помогаем местным производителям выходить на крупные торговые площадки и уделяем особое внимание поддержке малого бизнеса, в том числе участников СВО, которые открывают свое дело. Мы – первые участники "Платформа роста" от РВБ. Результатом первого года реализации программы стал рост продаж до 170%", - добавил губернатор.
По словам Дронова, отдельное направление — работа с объектами культурного наследия. В 2025 году инвесторы были привлечены к восстановлению трех объектов, в этом году власти рассчитывают найти новых владельцев еще как минимум для 27 объектов.
Губернатор отметил, что все эти решения помогают создавать новые рабочие места, запускать производства и привлекать в регион дополнительные средства для развития. Он поблагодарил Минэкономразвития России, Агентство стратегических инициатив и его гендиректора Светлану Чупшеву за поддержку.
 
Новгородская областьПМЭФАлександр Дронов
 
 
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