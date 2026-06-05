Новгородская область поднялась на 6-е место в нацрейтинге инвестклимата

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область поднялась с девятого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата благодаря принимаемым мерам поддержки бизнеса, рассказал губернатор региона Александр Дронов.

"Новгородская область поднялась на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В прошлом году мы занимали девятую позицию. Для нас это важный результат", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что регион уже несколько лет подряд входит в десятку лидеров по инвестиционной привлекательности и останавливаться не собирается. "Работаем над тем, чтобы инвесторам было проще и удобнее реализовывать проекты в нашей области", - добавил Дронов.

Губернатор отметил, что на 40% власти ускорили получение статуса резидента особой экономической зоны "Новгородская", выстроили работу с инвесторами по принципу "одного окна". Кроме того, были сокращены сроки от "входа" инвестора в регион до начала строительно-монтажных работ на 30%. Завершено создание инфраструктуры ОЭЗ, развивается технопарк "Трансвит".

"Помогаем местным производителям выходить на крупные торговые площадки и уделяем особое внимание поддержке малого бизнеса, в том числе участников СВО, которые открывают свое дело. Мы – первые участники "Платформа роста" от РВБ. Результатом первого года реализации программы стал рост продаж до 170%", - добавил губернатор.

По словам Дронова, отдельное направление — работа с объектами культурного наследия. В 2025 году инвесторы были привлечены к восстановлению трех объектов, в этом году власти рассчитывают найти новых владельцев еще как минимум для 27 объектов.