Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воздушном пространстве московского аэропорта «Домодедово» введены временные ограничения.
- Рейсы в аэропорту «Домодедово» обслуживаются по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта "Домодедово", авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавило ведомство.