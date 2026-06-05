Историк рассказал о подвиге советского разведчика Молодцова в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Молодцов, сотрудник советских органов госбезопасности, организовал эффективное сопротивление врагу в оккупированной румынскими войсками Одессе. Он принял решение остаться в оккупированном городе, чтобы возглавить агентурную сеть и наладить разведывательную и диверсионно-террористическую работу.

Партизаны под руководством Молодцова проводили чувствительные для захватчиков операции, несмотря на жесткое противодействие со стороны немецких и румынских спецслужб.

В результате предательства со стороны одного из партизанских руководителей почти весь личный состав отряда был арестован и расстрелян, а Молодцов погиб в июле 1942 года.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сотрудник советских органов госбезопасности, нелегальный резидент НКВД СССР Владимир Молодцов во время Великой Отечественной войны в оккупированной румынскими войсками Одессе совершил подвиг, организовав эффективное сопротивление врагу, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

В начале войны, 5 июля 1941 года, в центральном аппарате НКВД СССР на Лубянке создали Особую группу при народном комиссаре внутренних дел с главной целью - ведение разведки и организация диверсий на территориях, временно захваченных противником. В октябре 1941 года Особая группа была преобразована во 2-й отдел НКВД СССР с непосредственным подчинением народному комиссару с задачей "выполнения специальных оперативных задач", а в январе 1942 года отдел преобразовали в ставшее знаменитым 4-е Управление сначала НКВД, а затем - НКГБ СССР. Весь период войны этим уникальным в своем роде подразделением руководил легендарный сотрудник советских спецслужб Павел Судоплатов.

"Буквально на следующий день после формирования нового подразделения его сотрудники приступили к подготовке первых спецгрупп (спецотрядов) для отправки за линию фронта, которые в массовом сознании получили ошибочное название "партизанские", - сказал Матвеев.

На самом деле по документам советской спецслужбы они значились как "разведывательно-диверсионные резидентуры" (РДР), поскольку основной упор в их деятельности в тылу противника делался на организацию агентурной работы, а их командирами назначались опытные оперативники-агентуристы из числа сотрудников внешней разведки, контрразведки или кадровые офицеры-пограничники, объяснил собеседник агентства.

Одну из первых РДР под кодовым названием "Форт" было решено создать в случае оккупации противником Одессы . Уход из города кадровых частей Красной Армии не должен был означать окончания организованного сопротивления немецко-румынской оккупации. Для этой цели усилиями органов НКВД СССР и Одесского обкома ВКП(б) создавались подпольные группы и партизанские отряды. По личному указанию наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии для оказания помощи местным органам НКВД в создании эффективного подполья из Москвы в Одессу были командированы сотрудники центрального аппарата НКВД Молодцов и Сергей Виноградов.

Капитан госбезопасности Молодцов родился 18 июня (5 июня по старому стилю) 1911 года в семье железнодорожника. В начале 1930-х годов работал на шахтах Подмосковного угольного бассейна. Со временем стал помощником начальника шахты. В 1934 году получил направление на учебу в Центральную школу НКВД СССР, по окончании которой служил по линии внешней разведки, где перед началом войны занимал должность начальника отделения.

Мощный очаг сопротивления

"Изначально Молодцов не должен был оставаться в оккупированном городе. Это решение он принял сам по ходу командировки и получил на то согласие Москвы. Миссия Молодцова заключалась в том, чтобы в качестве резидента-нелегала возглавить оставленную в городе агентурную сеть и наладить проведение разведывательной и диверсионно-террористической работы", - отметил Матвеев.

Ядро подпольной организации составили сослуживец Молодцова Виноградов, сотрудник НКВД УССР Петр Морозовский, а также группа кадровых сотрудников областного УНКВД (Тамара Менжигурская, Павел Шевченко, Петр Балонин, Иван Петренко, Иван Гринченко и радист Евгений Глушков).

Молодцов находился в городе с документами прикрытия на фамилию "Бадаев" (девичья фамилия его жены) и имел радиопозывной "Кир", добавил Матвеев.

При резидентуре Молодцова создали два партизанских отряда. Первый под командованием горного инженера Афанасия Клименко в составе 33 бойцов-добровольцев из местного населения должен был постоянно находиться в пригородных подземных катакомбах и периодически совершать боевые вылазки на поверхность. Второй отряд, возглавляемый партийным активистом, бывшим председателем сельсовета Антоном Федоровичем, состоял из нескольких боевых и агентурных групп, которым предстояло действовать непосредственно в самом городе.

Накануне сдачи Одессы бойцы обоих отрядов были заблаговременно снабжены личным оружием, в городе на конспиративных квартирах были созданы тайные склады с вооружением и взрывчаткой. В катакомбах подготовили специальную базу, где хранились различные продукты питания, рассчитанные на пяти-шестимесячное пребывание под землей 40-50 человек.

Одесские пригородные катакомбы представляли собой один общий лабиринт с большим количеством внутренних проходов. Немаловажным было и то, что сам Молодцов, в прошлом шахтер-забойщик, знал горное дело, мог хорошо ориентироваться под землей и принимать хладнокровные решения в экстремальных ситуациях, подчеркнул Матвеев.

Шестнадцатого октября 1941 года, в день оккупации города немецко-румынскими войсками, в одесские катакомбы через шахту в селе Нерубайское вошел весь партизанский отряд Клименко и руководящий состав резидентуры, за исключением двух человек, которые остались в городе для связи с отрядом Федоровича.

"О том, что в оккупированной Одессе остался мощный очаг сопротивления румынской контрразведке (сигуранце) было известно. В одном из ее документов о борьбе с партизанским движением говорилось: "Советское правительство организовало и хорошо снабдило действия партизан на потерянных территориях", - заявил Матвеев.

Партизаны составляли невидимую армию коммунистов на этих территориях и действовали со всем упорством, прибегая с самым изощренным методам ради выполнения задания. Вообще все население, одни сознательно, другие несознательно, помогали действиям партизан.

По словам Матвеева, несмотря на жесткое противодействие со стороны немецких и румынских спецслужб, наиболее чувствительные для захватчиков операции под руководством Молодцова с участием всех партизан и членов резидентуры, находившихся в катакомбах, были проведены в течение первого месяца оккупации Одессы.

Так, в результате длительной перестрелки с только что вошедшими в город румынскими войсками было убито и ранено до 50 вражеских солдат и офицеров. В середине ноября группой партизан отряда Клименко в районе станции "Застава" был пущен под откос воинский эшелон с боеприпасами и живой силой противника. Из-под обломков разрушенного поезда румыны извлекли около 250 трупов своих солдат и офицеров.

Сообщения в Москву

Одновременно с этим резидентура через свою агентуру активно проводила разведывательную работу в городе и систематически передавала в Москву данные о дислокации военных объектов и положении в оккупированной Одессе.

На стол председателя Государственного Комитета Обороны Иосифа Сталина , руководителей НКВД и Красной Армии периодически ложились спецсообщения, поступавшие от "Кира", и содержавшие важную разведывательную информацию.

"Население города и деревень терроризировано в высшей степени, - сообщал Молодцов уже через три недели после оккупации города. - Производятся массовые аресты и расстрелы, особенно евреев. Трупы расстрелянных и повешенных не убираются. На улицах Одессы многочисленные заставы и патрули", - процитировал Матвеев одно из таких сообщений.

В начале февраля 1942 года от резидента НКВД поступила следующая информация: на берегу моря у села Сычавка установлено 30 дальнобойных орудий, в этом же селе расквартировано 200 немецких артиллеристов. В Одессе в Дюковском саду установлено 18 12-дюймовых орудий. Берег моря от Кузановки до Люстдорфа укреплен 102 тяжелыми орудиями, 320 минометами и пулеметами. На этом же протяжении возводились блиндажи и земляные валы. Три тысячи румынских солдат в пешем порядке днями следовали в Николаев , в результате 22-градусного мороза много солдат отстали и замерзли, проходившие мимо немецкие части румынским солдатам помощи не оказывали.

"Капитан румынской армии по секрету сообщил, - говорилось в другой радиограмме "Кира", - что получен приказ о вывозе из Одессы всех русских", - сказал Матвеев.

В сборе разведданных особо отличились связные Молодцова из числа сотрудников местного управления НКВД, а также агенты-одесситы, которые неоднократно с риском для жизни выбирались в город из катакомб и, минуя сеть румынских постов, получали ценные сведения, отметил историк. В самом городе активную разведывательную работу проводили местные жители. Так, например, 16-летний юноша Яков Гордиенко был руководителем молодежной группы и по заданию Молодцова лично совершил акты возмездия над двумя провокаторами сигуранцы.

"Однако партизанский отряд Федоровича с начала оккупации фактически бездействовал, и Молодцов дважды выходил из катакомб в город, где встречался с руководством отряда для активизации его деятельности", - добавил Матвеев.

Аресты из-за предательства

Восьмого февраля 1942 года Молодцов вместе с Менжигурской в третий раз ушел в город, но обратно в катакомбы не вернулся. Для выяснения причин невозвращения Молодцова 12 февраля в город отправилась его вторая связная Тамара Шестакова, которая также обратно не возвратилась.

"Через несколько дней в город вышел сотрудник НКВД Сергей Виноградов, который через агентуру установил, что Молодцов и Менжигурская были арестованы сигуранцей на квартире Федоровича, а Шестакова схвачена организованной возле дома засадой", - сказал Матвеев.

Позже стало ясно, что провал резидента НКВД и его людей стал возможен в результате предательства со стороны Федоровича, инициативно сообщившего сигуранце о своей принадлежности к подпольной организации и ставшего на путь сотрудничества с румынской спецслужбой.

В итоге, по показаниям Федоровича в течение февраля-марта 1942 года румынской контрразведке удалось арестовать почти весь личный состав его партизанского отряда. Предатель лично вел допросы арестованных и применял по отношении к ним пытки. По приговору военно-полевого суда 18 патриотов были вскоре расстреляны. Лишившись своего главного руководителя, партизанский отряд Клименко, находившийся в катакомбах, был деморализован и долгое время бездействовал, проведя за четыре месяца лишь одну перестрелку с румынами, добавил Матвеев.

Получив от Федоровича сведения о подземном отряде, сигуранца усилила его блокаду, произвела минирование и завалы выходов из катакомб. К концу мая 1942 года продовольственные запасы в катакомбах закончились, и отряд принял решение о выходе на поверхность и перебазировании для дальнейшей работы на север Одесской области в Савранские леса.

"Однако к намеченной цели из партизан не дошел никто. Большинство бойцов вскоре попали в руки сигуранцы и оказалось в тюрьме. К сожалению, опять не обошлось без предательства. Кто-то не выдерживал пыток, а кто-то по доброй воле шел на сотрудничество с румынской спецслужбой", - сказал Матвеев.

По словам историка, арестованный Афанасий Клименко на допросах смалодушничал и дал показания об известных ему партизанах, водил румынских офицеров в катакомбы, показал место, где скрывался отряд, и места минирования, выдал тайники с оружием и сейф с документами отряда. Согласились сотрудничать с сигуранцей еще несколько арестованных подпольщиков, в том числе и радист отряда Евгений Глушков, который сам пришел в немецкую полицию безопасности и предложил свои услуги.

"По заданию немецких спецслужб в ходе завязавшейся радиоигры с августа 1942 по ноябрь 1943 года Глушков поддерживал по рации связь с Москвой, дезинформируя о партизанском отряде и требуя прислать помощь людьми и материальными средствами. Однако на Лубянке сразу пришли к выводу, что Глушков работает под контролем и включились во встречную дезинформационную радиоигру с противником", - сказал Матвеев.

По словам историка, по доносам предателей было арестовано и расстреляно 11 партизан из отряда Клименко, в том числе и родной брат изменника Иван.

Гибель патриотов

Схваченный румынской контрразведкой, Молодцов с первого дня заключения был закован в кандалы и подвергался жестоким допросам, во время которых он вел себя исключительно стойко и мужественно. В секретной переписке сигуранцы по разработке резидентуры Молодцова, известного ей под псевдонимом "Бадаев" (его настоящую фамилию они так и не узнали), отмечалась высокая степень профессионализма советского разведчика и умелое построение его агентурной сети, отметил Матвеев.

"В одном из трофейных документов румынской спецслужбы ее офицер оценивал специфику агентурной деятельности Молодцова следующим образом: "Особенно знаменательно то, - писал он, - что агентура Бадаева завербована из элементов, на которые наши власти базировались в деле восстановления нормальной экономической и культурной жизни города", - сказал историк.

Как отмечал румынский контрразведчик, благодаря агентурной сети Бадаев мог передавать в Москву точную информацию, касающуюся дислокации войск в Одессе, расположения береговых и зенитных батарей, пунктов города, где были построены заграждения для обороны, экономического положения и настроений населения, а также списки фамилий руководителей гражданских и военных властей.

На судебном процессе, устроенном румынскими оккупационными властями в конце мая 1942 года, Молодцову, Менжигурской и Шестаковой был вынесен приговор военно-полевого суда, по которому все трое подвергались расстрелу. На предложение подать прошение на имя румынского короля о помиловании резидент НКВД категорически отказался.

"В один из июльских вечеров 1942 года Владимира Молодцова и Тамару Менжигурскую с закованными в кандалы руками отконвоировали из центральной тюрьмы в сторону еврейского кладбища румынский офицер и два солдата с собакой. В камеру они больше не вернулись", - добавил Матвеев.

После освобождения Одессы при вскрытии массовых захоронений их останков среди расстрелянных патриотов обнаружить так и не удалось.

"Тяжкие испытания пережила связная Молодцова Шестакова. Несмотря на восьмимесячную беременность, румыны подвергали ее избиениям, но она стойко перенесла пытки и, будучи приговоренной к расстрелу, также отказалась просить о снисхождении. Рожденную в тюрьме дочь заключенные сумели передать на волю, где ее взяла на воспитание другая женщина", - сказал историк.

После освобождения Одессы органами советской контрразведки предатели Клименко, Федорович, Глушков и другие предатели были разысканы, арестованы и понесли заслуженное наказание - смертную казнь.

"Тогда же воздали должное Владимиру Молодцову и его товарищам по подпольной борьбе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года капитану госбезопасности Владимиру Молодцову было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза", - заключил Матвеев.