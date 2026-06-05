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Расчеты поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в ТиНАО - РИА Новости, 05.06.2026
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13:28 05.06.2026 (обновлено: 13:29 05.06.2026)
Расчеты поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в ТиНАО

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПоливальная машина
Поливальная машина - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в ТиНАО в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с наступлением пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории ТиНАО возможных природных пожаров. На круглосуточное дежурство заступили 16 расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи зеленых территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае любых возгораний", - сказал Бирюков журналистам.
Заммэра отметил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Местом их базирования стали восемь подразделений пожарно-спасательного гарнизона в двух округах.
"Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на зеленых территориях, в том числе если водоисточники находятся в удалении", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дежурство организовано в районах Вороново, Бекасово, Краснопахорский, в городских округах Щербинка и Троицк.
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