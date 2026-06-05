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Пентагон планируют отменить поставку ракет Tomahawk ФРГ, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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01:07 05.06.2026 (обновлено: 06:02 05.06.2026)
Пентагон планируют отменить поставку ракет Tomahawk ФРГ, сообщают СМИ

Politico: США планируют отменить поставку Tomahawk ФРГ, опасаясь реакции РФ

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон, как ожидается, отменит поставку Германии ракет Tomahawk из-за опасений ответной реакции России.
  • В Вашингтоне опасаются, что в случае передачи ракет Россия примет ответные меры.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку Германии ракет Tomahawk, опасаясь ответной реакции России, сообщает газета Politico со ссылкой на два европейских и одного американского чиновников.
«
"Пентагон, как ожидается, отменит план по отправке Германии ракет Tomahawk частично потому, что чиновники беспокоятся, что Россия сочтет это эскалацией", — сообщает издание.
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По словам источников, в Вашингтоне опасаются, что в случае поставки ракет Россия примет ответные меры. Это решение, вероятно, также связано с сокращением военного арсенала США на фоне конфликта с Ираном.
По словам двух источников в Пентагоне, еще не опубликованы планы касательно яти тысяч военных, которых Вашингтон весной также решил не отправлять в ФРГ.
Как отмечает Politico, в Берлине обеспокоены тем, что из-за сокращения военного присутствия США в Европе странам континента придется закрывать пробелы в сфере обороне быстрее, чем позволяет их военная промышленность.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Спустя три недели президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.
В марте газета New York Times сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустив десятилетнюю норму ракет Tomahawk, и израсходовали ракеты для Patriot в количестве, которое производится за два года.
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