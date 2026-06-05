Пентагон планируют отменить поставку ракет Tomahawk ФРГ, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку Германии ракет Tomahawk, опасаясь ответной реакции России, сообщает газета Politico со ссылкой на два европейских и одного американского чиновников.

В марте газета New York Times сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустив десятилетнюю норму ракет Tomahawk, и израсходовали ракеты для Patriot в количестве, которое производится за два года.