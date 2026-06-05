Пентагон планируют отменить поставку ракет Tomahawk ФРГ, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон, как ожидается, отменит поставку Германии ракет Tomahawk из-за опасений ответной реакции России.
- В Вашингтоне опасаются, что в случае передачи ракет Россия примет ответные меры.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку Германии ракет Tomahawk, опасаясь ответной реакции России, сообщает газета Politico со ссылкой на два европейских и одного американского чиновников.
По словам двух источников в Пентагоне, еще не опубликованы планы касательно яти тысяч военных, которых Вашингтон весной также решил не отправлять в ФРГ.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Спустя три недели президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.
В марте газета New York Times сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустив десятилетнюю норму ракет Tomahawk, и израсходовали ракеты для Patriot в количестве, которое производится за два года.