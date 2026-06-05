Светлана Радионова: все недра под пристальным взглядом Росприроднадзора

Ответственность за чистоту воздуха, рек и рациональное использование недр лежит на плечах не только государства, но и бизнеса, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В интервью РИА Новости она рассказала, как космические снимки помогают выявлять нарушения на месторождениях, и как искусственный интеллект помогает их предотвращать, а также какие отрасли являются основными источниками загрязнения рек, и как идет борьба с продажей диких животных в интернете.

– Росприроднадзор взаимодействует с Роскосмосом, как это сотрудничество помогает вам выявлять нарушения?

– Сотрудничество с Роскосмосом кардинально меняет наш подход к выявлению нарушений в сфере недропользования. Благодаря космическим снимкам мы практически в реальном времени видим, что происходит на месторождениях: как применяются поисковые и добычные технологии, где образуются горные выработки, отвалы, и что еще оставляет после себя недропользователь, сравниваем снимки с официальной документацией, разрешениями, отчетами и планами. Расхождения становятся сигналом для инспектора: здесь нужно смотреть вживую. Мы применяем риск-ориентированный подход: проводим точечные визиты там, где есть признаки нарушений. С 2022 года проведено более 54 тысяч риск-ориентированных и профилактических мероприятий. По итогам удалось предупредить порядка 44 тысяч нарушений. Более 85% нарушений на участках недр выявлены именно благодаря космическому мониторингу.

– Заменяют ли космические снимки традиционные проверки?

– Могут ли космоснимки стать полной альтернативой традиционным проверкам? Нет, не могут. Космические снимки – это индикатор риска. Они становятся основанием для обращения в прокуратуру за внеплановой проверкой. Только за 2025 год и начало 2026-го мы провели 126 таких проверок, их средняя результативность – более 92%.

Вместе с тем космические снимки не заменяют инспектора: они не проведут инструментальное обследование, не возьмут пробы и не заглянут в документы на месте. Однако они существенно повышают эффективность работы. Экономия ресурсов колоссальная: один спутник охватывает площадь, которую инспектор объезжал бы неделями. При этом снимки – бесспорное доказательство в суде: нарушителю сложно отрицать факт незаконной деятельности, если его добычная техника работает на поисковом участке, и это зафиксировано из космоса.

– По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в этом году Росприроднадзор планирует провести профилактические визиты в отношении более трех тысяч участков недр. Это большая работа, успеете?

– Масштабные профилактические мероприятия по поручения правительства РФ будут проводиться также с использованием космических снимков: без них мы бы действовали "вслепую", теряя время и средства. Мы движемся к модели, при которой недропользователи понимают, что каждый участок недр под пристальным взглядом. Это дисциплинирует. И когда мы говорим о надзорных и профилактических мерах, мы подразумеваем системную мониторинговую работу по всему массиву лицензий на пользование недрами – с точечными риск-ориентированными проверками и обязательными профилактическими визитами.

– Росприроднадзор в апреле представил геопортал для контроля недропользования. Как он помогает выявлять нарушителей?

– Геопортал создан как инструмент для оптимизации контроля за соблюдением природоохранного законодательства компаниями-недропользователями. Изначально он создавался для внутреннего пользования специалистами нашего ведомства. Это картографическая основа, где инспектор в реальном времени видит границы лицензионных участков, объектов негативного воздействия и прочие данные – все в единой системе. С помощью геопортала можно отслеживать места проведения работ и проверять их на соответствие лицензии, проектным решениям и требованиям закона, измерять площадь участка, делать разметку, формировать задания и готовить материалы для проверки. Технологии дистанционного зондирования Земли (космические снимки) и аналитика на основе искусственного интеллекта позволяют оперативно обрабатывать огромные массивы данных. Система автоматически выявляет признаки нарушений: работы за пределами лицензионного участка, нарушения технологии, отсутствие ликвидации горных выработок и рекультивации отработанных земель.

В тестовом режиме проанализированы около 50 тысяч лицензий, как действующих, так и аннулированных. Уже на начальном этапе видно: более 20% аннулированных лицензий содержат признаки нарушений закона "О недрах" – сейчас эти данные проходят дополнительную проверку. Портал помогает выявлять риски и фокусироваться на потенциальных нарушителях, выстраивать приоритеты – определять, какие объекты проверить в первую очередь, быстрее предупреждать и пресекать правонарушения на участках недр.

– Россия обладает огромными водными ресурсами, занимая второе место в мире по запасам пресной воды. Насколько сильно влияет промышленность на состояние рек в России?

– Состояние водных объектов, в том числе количество и качество воды, контролируют Росгидромет и Росводресурсы. При этом анализ контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора показывает, что промышленный сброс часто становится ключевым фактором деградации рек и водоемов. Основные источники загрязнения – предприятия целлюлозно-бумажной, химической, угольной, металлургической промышленности, а также производители кокса, нефтепродуктов и компании по добыче металлических руд.

– При этом крупный бизнес зачастую жалуется на слишком жесткие требования к очистке сточных вод, обоснованно?

– Водное законодательство требует соблюдать нормативы качества окружающей среды при сбросе сточных вод. Для этого водопользователи рассчитывают нормативы допустимых сбросов, чтобы качество воды в контрольном створе водного объекта оставалось в норме с учетом его фонового загрязнения. Предложения предприятий нормировать сбросы без учета состояния водного объекта и их доводы о завышенных требованиях к очистке сточных вод противоречат основному принципу водного законодательства – охраны водных объектов перед их использованием. Рассчитанные нормативы допустимых сбросов должны гарантировать, что концентрация загрязняющего вещества в водоеме не выйдет за установленные пределы. Их соблюдение обеспечивает сохранение чувствительных экосистем и водных биологических ресурсов. Мировая практика движется последние годы по пути ужесточения экологических требований. Особенно это касается веществ, вызывающих накопление микрозагрязнителей и эвтрофикацию – когда в водоеме накапливаются питательные вещества, которые приводят к бурному росту флоры и фауны и как следствие к истощению кислорода.

Мы считаем, что существующие требования законодательства к качеству сбрасываемых сточных вод обеспечивают экологическую безопасность. Их смягчение несет серьезные риски и может привести к ухудшению состояния водных объектов, особенно в промышленных регионах.

– То есть изменений законодательства в этой сфере не планируется?

– Для соблюдения баланса между интересами промышленности и защитой экосистем идет поиск компромисса. Минприроды России по поручению правительства создало межведомственную экспертную группу для подготовки предложений по изменению законодательства в сфере нормирования сбросов сточных вод. В нее вошли представители крупных промышленных предприятий и заинтересованных природоохранных ведомств. Основная задача группы – мониторинг применения действующего законодательства, выявление, систематизация, обсуждение проблемных вопросов и оценка необходимости внесения поправок в законодательство.

– Одна из функций Росприроднадзора – администрирование механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Как Вы оцениваете его эффективность?

– Механизм РОП – основной элемент в формировании экономики замкнутого цикла в России. И, наверное, ключевой буквой здесь является "О" – ответственность. Производитель товара еще до его выпуска должен продумать дальнейшую утилизацию своей продукции. Это позволяет вовлекать в производство вторичные ресурсы, экономить первичное сырье и, тем самым, снижать нагрузку на окружающую среду.

– Бизнес понимает эту ответственность?

– Что касается сознательности бизнеса в вопросах утилизации и уплаты экосбора, тут нужно оперировать цифрами. Статистика подачи отчетности по РОП показывает постепенный рост вовлеченности бизнеса. Из года в год растет и сумма экосбора. Эти средства направляются в федеральный бюджет и далее идут на строительство и модернизацию объектов утилизации, а также на обустройство контейнерных площадок. Тем самым, участвуют в экономике замкнутого цикла. Росприроднадзор проводит большую профилактическую работу: проводят обучающие семинары для бизнеса, информирует, направляет импортерам и производителям товаров и упаковки уведомления о необходимости представления отчетности и уплаты экологического сбора. В прошлом году их было около 40 тысяч.

Недобросовестные участники РОП привлекаются к административной ответственности. В 2025 году по статьям о нарушении порядка предоставления отчетности и о несвоевременной уплате экосбора возбуждено 6,6 тысячи дел на общую сумму штрафов 910 миллионов рублей. Ведется и судебная работа – 97% решений судов в прошлом году принято в пользу Росприроднадзора. Для усиления контроля в этом направлении ведомство анализирует данные по импорту, производству товаров и упаковки от ФНС, ФТС, Минпромторга и региональных органов власти. Для обработки больших объемов информации мы применяем технологии искусственного интеллекта. Это помогает значительно экономить время, освобождая его для решения других задач. Резюмируя, могу сказать, что теперь мы зрячие, информированные и быстрые.

– В федеральном проекте "Чистый воздух" сейчас участвует уже 41 город. Каких заметных результатов уже удалось добиться?

– Эксперимент по квотированию выбросов идет с 2019 года и его первыми участниками стали 12 крупных промышленных центров, где масса выбросов опасных загрязняющих веществ должна быть снижена на 20% до конца 2026 года. Эта цель определена указом президента России. Для выполнения поставленной задачи промышленным предприятиям установлены квоты выбросов. В 2024 году к эксперименту присоединились еще 29 городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Для них установлены еще более амбициозные цели: вдвое снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, но и срок для их реализации более десяти лет. О результатах эксперимента можно будет говорить только после его завершения и подведения итогов, в том числе с учетом данных мониторинга загрязнения воздуха на территориях эксперимента. Его осуществляет Росгидромет. Росприроднадзор со своей стороны оценивает выполнение мероприятий, включенных в планы по достижению квот выбросов на объектах I и II категории. На сегодняшний день мы можем сказать, что на промышленных предприятиях проверено более 500 мероприятий по достижению квот выбросов, из которых невыполненными остаются – 9%.

Это уже можно считать крупным вкладом бизнеса в улучшение экологической обстановки в городах, где располагаются их предприятия. Так как юридические лица продолжают разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по достижению квот выбросов, проверки квотируемых объектов продолжатся до завершения срока эксперимента.

– Расскажите, по каким критериям Росприроднадзор принимает решения о выпуске редких животных в дикую природу? Помогает ли это восстановить их популяцию?

– Росприроднадзор выдает разрешения на вынужденное изъятие из природы животных, занесенных в Красную книгу России, когда их дальнейшее пребывание в естественной среде угрожает жизни человека или самого животного. Также мы выдаем разрешения на выпуск в природу краснокнижных животных и, как административный орган СИТЕС в России, принимаем решения о судьбе конфискованных или безвозмездно изъятых животных, попадающих под действие конвенции о международной торговле дикими животными и растениями под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Росприроднадзор принимает решения о выпуске редких животных в дикую природу в нескольких случаях. Во-первых, это плановые выпуски животных, разведенных в неволе. Они проводятся в рамках научных программ и выполнения государственных заданий для пополнения природных популяций. В 2025 году Росприроднадзор выдал 99 разрешений на выпуск в природу редких видов, преимущественно рыб и птиц.

Во-вторых, ежегодно после реабилитации и лечения в природу возвращаются животные, которые ранее были вынужденно изъяты из естественной среды. В прошлом году было возвращено 45 таких животных (амурские тигры, ладожские нерпы, серые тюлени, различные хищные птицы). В таких случаях выпуск возможен только при наличии заключения специалистов, в том числе ветеринаров, о том, что животное здорово и сможет выжить в природе.

Самые редкие случаи – возврат в природу конфискованных или изъятых животных, попадающих под действие Конвенции СИТЕС. Зачастую конфискуются виды, не обитающие в России в дикой природе, либо животные, которые длительное время содержались в неволе и уже не пригодны к выпуску.

Таким образом, контролируемый выпуск действительно помогает восстанавливать популяции редких видов – особенно, когда речь идет о плановых выпусках и возврате здоровых, подготовленных особей.

– Насколько остро в России стоит проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными?

– К сожалению, проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными в России остается достаточно острой. За 2021-2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных. Кроме того, органы ФТС, ФСБ и МВД регулярно изымают и конфискуют как живых животных, так и их дериваты при незаконной добыче, транспортировке и попытках вывоза животных за пределы страны. Актуальным остается вопрос содержания в неволе видов, запрещенных к содержанию, в первую очередь, диких кошек, медведей и приматов. Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер. Росприроднадзор направил в адрес Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе, по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию, тем лицам, на которых распространяется такой запрет.

– Отдельный вопрос – объявления в интернете о продаже диких животных. Что делает Росприроднадзор, чтобы это остановить?