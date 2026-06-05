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ПВО сбила 135 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2026
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14:53 05.06.2026 (обновлено: 15:01 05.06.2026)
ПВО сбила 135 украинских беспилотников

ПВО за 6 часов сбила 135 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 08:00 до 14:00 мск сбили 135 украинских беспилотников.
  • Дроны были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июня с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская областьКраснодарский крайРеспублика Крым
 
 
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