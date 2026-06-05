ПВО сбила 135 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 08:00 до 14:00 мск сбили 135 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июня с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
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