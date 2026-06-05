Краткий пересказ от РИА ИИ Слуцкий заявил, что Путин уложил Зеленского "на лопатки" вместе с его "европейскими пиар-спонсорами".

Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

Слуцкий уточнил, что с трибуны ПМЭФ Путин расставил акценты в урегулировании украинского конфликта — освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уложил Владимира Зеленского "на лопатки" вместе с его "европейскими пиар-спонсорами" письма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с Зеленским

"Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма". Президент России в ответ на "элементы хамства" укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий уточнил, что "с трибуны" ПМЭФ Путин снова расставил акценты и приоритеты в урегулировании украинского конфликта - освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины

По его словам, Россия не отказывается от переговоров, но и не допустит террора в отношении мирных людей, а победа будет достигнута силой "русского оружия".

"Зеленский в очередной раз перешел границы со своей "бумажкой", как назвал его письмо Владимир Путин. Не о мире радел главарь необандеровцев", - отметил политик.

По его словам, Зеленский в очередной раз давал "цирковое представление избранной публике в европейских столицах", чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей.

"Работайте, братья!" – уверен, эти слова Владимира Путина уже встретили на "ура" в российских войсках", - заключил политик.