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Путин уложил Зеленского "на лопатки", заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.06.2026
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Путин уложил Зеленского "на лопатки", заявил Слуцкий

Слуцкий: Путин уложил Зеленского на лопатки вместе с его пиар-спонсорами письма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Эдуардович Слуцкий
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий заявил, что Путин уложил Зеленского "на лопатки" вместе с его "европейскими пиар-спонсорами".
  • Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
  • Слуцкий уточнил, что с трибуны ПМЭФ Путин расставил акценты в урегулировании украинского конфликта — освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уложил Владимира Зеленского "на лопатки" вместе с его "европейскими пиар-спонсорами" письма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
"Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма". Президент России в ответ на "элементы хамства" укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий уточнил, что "с трибуны" ПМЭФ Путин снова расставил акценты и приоритеты в урегулировании украинского конфликта - освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины.
По его словам, Россия не отказывается от переговоров, но и не допустит террора в отношении мирных людей, а победа будет достигнута силой "русского оружия".
"Зеленский в очередной раз перешел границы со своей "бумажкой", как назвал его письмо Владимир Путин. Не о мире радел главарь необандеровцев", - отметил политик.
По его словам, Зеленский в очередной раз давал "цирковое представление избранной публике в европейских столицах", чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей.
"Работайте, братья!" – уверен, эти слова Владимира Путина уже встретили на "ура" в российских войсках", - заключил политик.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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