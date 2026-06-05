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Путин отметил работу Нижегородской области с объектами культурного наследия - РИА Новости, 05.06.2026
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Нижегородская область
 
21:16 05.06.2026
Путин отметил работу Нижегородской области с объектами культурного наследия

Путин оценил работу Нижегородской области с объектами культурного наследия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, отметил успешную работу Нижегородской области с объектами культурного наследия.
Глава государства подчеркнул, что с 2026 года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается новое направление - сокращение инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия. Путин отметил успешную работу с объектами культурного наследия Нижегородской, Липецкой, Новгородской и Ярославской областей и Татарстана и призвал другие регионы последовать их примеру.
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Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в период с 2018 по 2025 годы на объектах культурного наследия (ОКН) выполнено более 870 различных ремонтно-реставрационных работ.
"В качестве удачных примеров восстановления и приспособления для современного использования ОКН можно привести знаковые для Нижнего Новгорода объекты: главный корпус мельницы Башкирова, который восстанавливался через механизм КРТ, усадьба Гусевых и дом Ермолаевой, отреставрированные с привлечением средств инвесторов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона рассказал, что в рамках программы капремонта обновляются многоквартирные дома ОКН - например, здание бывшего экспозиционного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Канавине.
"Хорошие примеры есть и в городах Нижегородской области. Это ОКН в Городце на Большом Кировском съезде, отреставрированные с привлечением средств инвестора, а также водонапорная башня Шухова в Выксе, отреставрированная и перемещенная на территорию Шухов-парка", - рассказал губернатор.
Отмечается, что работа по привлечению инвестиций к восстановлению и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия в Нижегородской области системно ведется на протяжении последний лет. Так, в области разработан первый в России региональный стандарт сохранения объектов культурного наследия, направленный на создание благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты по сохранению и восстановлению ОКН, и оптимизацию процесса вовлечения таких объектов в экономику – от бизнес-идеи до приобретения и дальнейшего восстановления.
"Сформирован единый перечень ОКН, свободных от прав третьих лиц и готовых к интеграции в современную городскую среду. Среди них – памятники архитектуры и ценные градоформирующие объекты, бывшие административные, торговые и производственные помещения. Описание каждого объекта содержит ключевые характеристики и предлагаемый способ вовлечения (продажа или долгосрочная аренда), а также возможные варианты целевого использования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в марте в Нижегородской области начал работу единый портал исторической недвижимости, где бизнес может отслеживать, какие нижегородские ОКН и объекты исторической среды находятся в стадии активных торгов. На данный момент на сайте доступна подробная информация более чем о 90 объектах, которые уже подготовлены к реализации на торгах. С помощью поисковика можно посмотреть, какие памятники архитектуры доступны для инвестирования в конкретном муниципалитете.
"Нижегородская область также является пилотным регионом по реализации проекта вовлечения ОКН в хозяйственный оборот, реализуемого совместно с министерством культуры России и АО "ДОМ.РФ" в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации приведении к 2030 году в удовлетворительное состояние в целом по стране 1 000 ОКН", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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