Путин высоко оценил роль ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал ПМЭФ одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ПМЭФ одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов.
Путин на полях ПМЭФ провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей форума.
"Только что мы с вами приняли участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов. Как мы видим, не уйти и от вопросов политического характера", - сказал Путин и поблагодарил Хань Чжэна за содержательное и интересное выступление.
Он отметил, что участие Хань Чжэна в ПМЭФ придает форуму глобальное звучание. Президент поблагодарил заместителя председателя КНР за приезд.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.