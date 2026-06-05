Путин высоко оценил роль ПМЭФ

"Только что мы с вами приняли участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов. Как мы видим, не уйти и от вопросов политического характера", - сказал Путин и поблагодарил Хань Чжэна за содержательное и интересное выступление.