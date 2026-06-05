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США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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20:12 05.06.2026 (обновлено: 20:28 05.06.2026)
США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, заявил Песков

Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не хотят обсуждать с Россией иные вопросы, кроме украинского урегулирования, заявил Песков.
  • Москва не согласна с позицией США и считает такой подход неверным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не хотят обсуждать с РФ иные вопросы кроме украинского урегулирования, Москва с этим не согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным", - сказал Песков журналистам.
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