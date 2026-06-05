США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Соединенные Штаты Америки не хотят обсуждать с РФ иные вопросы кроме украинского урегулирования, Москва с этим не согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным", - сказал Песков журналистам.