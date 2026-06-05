Рейтинг@Mail.ru
Желание иранцев отдать жизнь за родину говорит о многом, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 05.06.2026
Желание иранцев отдать жизнь за родину говорит о многом, заявил Путин

Путин: желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину говорит о многом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину является важным фактором.
  • В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин отметил, что более 10 миллионов человек добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину говорит о многом, его нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что после начала конфликта иранское руководство "бросило клич": "Жизнь за Иран".
"В течение недели пять миллионов человек, а сейчас уже больше 10 добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом, и это всегда надо иметь в виду", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин назвал Иран дружественной страной
4 июня, 22:08
 
В миреРоссияИранВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала