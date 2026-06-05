Желание иранцев отдать жизнь за родину говорит о многом, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину говорит о многом, его нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В течение недели пять миллионов человек, а сейчас уже больше 10 добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом, и это всегда надо иметь в виду", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.