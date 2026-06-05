Желание иранцев отдать жизнь за родину говорит о многом, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину является важным фактором.
- В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин отметил, что более 10 миллионов человек добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину говорит о многом, его нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что после начала конфликта иранское руководство "бросило клич": "Жизнь за Иран".
"В течение недели пять миллионов человек, а сейчас уже больше 10 добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом, и это всегда надо иметь в виду", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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