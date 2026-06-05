Россия не поставляла Ирану никаких вооружений, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия не поставляла вооружений Ирану.
- Тегеран не обращался к Москве с такими просьбами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не поставляла никаких вооружений Ирану, Тегеран об этом не просил, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.