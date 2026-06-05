Россия не поставляла Ирану никаких вооружений, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Россия не поставляла никаких вооружений Ирану, Тегеран об этом не просил, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли", - сказал Путин в ходе заседания.