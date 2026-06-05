У России нет доказательств стремления Ирана к ЯО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что у России нет доказательств стремления Ирана к созданию ядерного оружия.
- Президент отметил, что опасения Израиля по поводу планов Ирана хорошо известны, но у России нет оснований не верить заявлениям Ирана об отсутствии таких планов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет доказательств, что Иран стремится к ядерному оружию, хотя у Израиля такие опасения были.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Озабоченности Израиля хорошо известны. Они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял раньше и сейчас говорит, что планов подобного рода у Ирана нет. У нас нет основания этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.