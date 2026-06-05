У России нет доказательств стремления Ирана к ЯО, заявил Путин

"Озабоченности Израиля хорошо известны. Они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял раньше и сейчас говорит, что планов подобного рода у Ирана нет. У нас нет основания этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия", - сказал Путин в ходе заседания.