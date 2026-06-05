Экономика России развивается, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что экономика России развивается.
- Внутренний рынок и благосостояние россиян растут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика РФ развивается, внутренний рынок и благосостояние россиян растет, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сейчас сказали: войны, санкции... Но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет и благосостояние населения растет", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.