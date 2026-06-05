Россия должна укрепить свою систему ПВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что атаки Киева на инфраструктуру России означают необходимость укрепления системы ПВО.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Атаки Киева на инфраструктуру РФ означают, что Россия должна укреплять свою систему ПВО и будет это делать, заявил президент России Владимир Путин.
"Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.