России не нужны соглашения, подобные Минским, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что России не нужны соглашения, подобные Минским.
- По его словам, минские соглашения были направлены на то, чтобы Киев выиграл время.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России не нужны соглашения, подобные Минским.
"Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.