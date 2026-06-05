России не нужны соглашения, подобные Минским, заявил Путин

"Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.