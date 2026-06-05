Путин назвал Узбекистан одним из центров экономического роста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости . Узбекистан является одним из центров экономического роста, где растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент России отметил, что таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущество связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше.