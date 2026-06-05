Путин назвал Узбекистан одним из центров экономического роста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что Узбекистан является одним из центров экономического роста.
- В Узбекистане активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал.
- Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Узбекистан является одним из центров экономического роста, где растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"В работе панельной сессии принимает участие президент Республики Узбекистан, руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время, Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком", - сказал он.
Президент России отметил, что таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущество связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше.