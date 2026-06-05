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Путин рассказал о снижении инфляции в России - РИА Новости, 05.06.2026
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16:54 05.06.2026 (обновлено: 17:06 05.06.2026)
Путин рассказал о снижении инфляции в России

Путин: экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции.
  • По заявлению Путина, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции, она уже замедляется и приблизится к концу года к 5,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас замедлилась и продолжает снижаться: по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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