Путин рассказал о снижении инфляции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции.
- По заявлению Путина, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции, она уже замедляется и приблизится к концу года к 5,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас замедлилась и продолжает снижаться: по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.