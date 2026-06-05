Путин: воровство резервов России повлияло на позиции доллара и евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что санкции и блокировка международных резервов России необратимо повлияли на позиции доллара и евро.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкции и воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции доллара и евро, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.
"Санкции и блокировка, а по сути - воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют - доллара и евро", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.