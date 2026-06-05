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Путин: воровство резервов России повлияло на позиции доллара и евро - РИА Новости, 05.06.2026
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16:42 05.06.2026 (обновлено: 17:00 05.06.2026)
Путин: воровство резервов России повлияло на позиции доллара и евро

Путин: воровство резервов России необратимо повлияло на позиции доллара и евро

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что санкции и блокировка международных резервов России необратимо повлияли на позиции доллара и евро.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкции и воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции доллара и евро, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.
"Санкции и блокировка, а по сути - воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют - доллара и евро", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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