Основные потоки товаров и капиталов формировали зависимость, заявил Путин

"Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другую, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость", - сказал Путин в ходе заседания.