Основные потоки товаров и капиталов формировали зависимость, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основные потоки товаров, капиталов и информации ранее проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов.
- Такая ситуация создавала дополнительные издержки и формировала политическую зависимость.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основные потоки товаров и капиталов ранее проходили через небольшое количество западных узлов, что формировало политическую зависимость, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другую, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.