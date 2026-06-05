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Основные потоки товаров и капиталов формировали зависимость, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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16:38 05.06.2026 (обновлено: 16:44 05.06.2026)
Основные потоки товаров и капиталов формировали зависимость, заявил Путин

Путин: ранее основные потоки товаров и капиталов формировали зависимость

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные потоки товаров, капиталов и информации ранее проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов.
  • Такая ситуация создавала дополнительные издержки и формировала политическую зависимость.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основные потоки товаров и капиталов ранее проходили через небольшое количество западных узлов, что формировало политическую зависимость, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другую, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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