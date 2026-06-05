Врачи объяснили, почему тополиный пух сам по себе не опасен для аллергиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Тополиный пух сам по себе не содержит аллергенов и не опасен для аллергиков.

Аллергические реакции могут возникать из-за пыльцы, которая цепляется за тополиный пух и попадает в нос или глаза.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эксперты рассказали, что тополиный пух сам по себе не содержит аллергенов, поэтому не опасен для аллергиков.

"Аллергические реакции у людей в первые дни лета возникают из-за пыльцы, которую в воздух выбрасывает большое количество растений, включая луговые травы. А тополиный пух - это семена, которые никакой опасности не представляют", - пишет 360.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Наталью Морозову.

При этом, по словам врача, пыльца может цепляться за тополиный пух и вызывать у человека аллергическую реакцию при попадании в нос или глаза. Степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе, поэтому во время цветения специалист рекомендует выходить на улицу в темных очках и маске, а дома пользоваться очистителями воздуха.

"В сухие солнечные дни, особенно в утренние часы - с 05.00 до 11.00 - концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Мельчайшие частицы разносятся везде, проникая даже в закрытые помещения через окна и системы вентиляции", - рассказала Морозова.

Аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказала 360.ru, что тополиный пух может переносить на себе клещей, которые не опасны для человека. Тополиный пух летит сверху, а переносящие инфекции клещи живут в траве и на низких кустарниках, поэтому попасть на пух они не могут.

"Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии - наши опасные сожители", - подчеркнула врач.