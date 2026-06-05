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Врачи объяснили, почему тополиный пух сам по себе не опасен для аллергиков - РИА Новости, 05.06.2026
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10:35 05.06.2026
Врачи объяснили, почему тополиный пух сам по себе не опасен для аллергиков

Иммунолог Морозова: пыльца может цепляться за тополиный пух и вызывать аллергию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТополиный пух
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тополиный пух . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тополиный пух сам по себе не содержит аллергенов и не опасен для аллергиков.
  • Аллергические реакции могут возникать из-за пыльцы, которая цепляется за тополиный пух и попадает в нос или глаза.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эксперты рассказали, что тополиный пух сам по себе не содержит аллергенов, поэтому не опасен для аллергиков.
"Аллергические реакции у людей в первые дни лета возникают из-за пыльцы, которую в воздух выбрасывает большое количество растений, включая луговые травы. А тополиный пух - это семена, которые никакой опасности не представляют", - пишет 360.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Наталью Морозову.
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При этом, по словам врача, пыльца может цепляться за тополиный пух и вызывать у человека аллергическую реакцию при попадании в нос или глаза. Степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе, поэтому во время цветения специалист рекомендует выходить на улицу в темных очках и маске, а дома пользоваться очистителями воздуха.
"В сухие солнечные дни, особенно в утренние часы - с 05.00 до 11.00 - концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Мельчайшие частицы разносятся везде, проникая даже в закрытые помещения через окна и системы вентиляции", - рассказала Морозова.
Аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказала 360.ru, что тополиный пух может переносить на себе клещей, которые не опасны для человека. Тополиный пух летит сверху, а переносящие инфекции клещи живут в траве и на низких кустарниках, поэтому попасть на пух они не могут.
"Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии - наши опасные сожители", - подчеркнула врач.
По ее словам, бояться тополиного пуха не стоит, потому что сам по себе он опасности не представляет.
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