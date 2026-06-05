ПСБ: государство и институты прорабатывают подходы к пересборке финсистемы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия должна быть международным игроком на глобальном уровне в процессе пересборки финансовой системы, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Он заявил, что процесс будет идти с нюансами децентрализованной глобализации.

"Мы должны держать большую часть рынка международных расчетов, безотносительно даже расчетов с Россией, это наша задача. Мы должны быть международным игроком на глобальном уровне. Быть одним из этих центров. Сколько их будет, сказать сложно, но как будем пересобирать, так и пересоберется. Но можно же быть одним из этих центров. Не потребителем, а инфраструктурой. У нас опять же нет другого выхода", – сказал Фрадков на сессии "Пересборка мировой финансовой системы" в рамках ПМЭФ.

О том, что сейчас идет пересборка системы, говорил и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. При том это не связано с ограничениями и санкциями, наложенными западными странами на Россию, а это является глобальным трендом, который будет "занимать еще какое-то время".

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин считает, что России и ее партнерам нужно отходить от западной финансовой системы, но это долгий и сложный процесс, потому что не все страны готовы к этому.

В свою очередь, по его мнению, России комфортно обеспечивать свой финансовый суверенитет: создаются собственные национальные платежные решения, свои страховые компании, рейтинговая индустрия.