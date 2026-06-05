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ПСБ: государство и институты прорабатывают подходы к пересборке финсистемы - РИА Новости, 05.06.2026
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15:17 05.06.2026
ПСБ: государство и институты прорабатывают подходы к пересборке финсистемы

ПСБ: Россия должна быть глобальным игроком при пересборке финсистемы

© Фото : Пресс-служба А7ПСБ: Россия должна стать глобальным игроком при пересборке финсистемы
ПСБ: Россия должна стать глобальным игроком при пересборке финсистемы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба А7
ПСБ: Россия должна стать глобальным игроком при пересборке финсистемы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия должна быть международным игроком на глобальном уровне в процессе пересборки финансовой системы, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он заявил, что процесс будет идти с нюансами децентрализованной глобализации.
"Мы должны держать большую часть рынка международных расчетов, безотносительно даже расчетов с Россией, это наша задача. Мы должны быть международным игроком на глобальном уровне. Быть одним из этих центров. Сколько их будет, сказать сложно, но как будем пересобирать, так и пересоберется. Но можно же быть одним из этих центров. Не потребителем, а инфраструктурой. У нас опять же нет другого выхода", – сказал Фрадков на сессии "Пересборка мировой финансовой системы" в рамках ПМЭФ.
О том, что сейчас идет пересборка системы, говорил и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. При том это не связано с ограничениями и санкциями, наложенными западными странами на Россию, а это является глобальным трендом, который будет "занимать еще какое-то время".
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин считает, что России и ее партнерам нужно отходить от западной финансовой системы, но это долгий и сложный процесс, потому что не все страны готовы к этому.
В свою очередь, по его мнению, России комфортно обеспечивать свой финансовый суверенитет: создаются собственные национальные платежные решения, свои страховые компании, рейтинговая индустрия.
"Многие страны не могут этого сделать, но стратегически у них есть полное осознание, что нужно идти этой дорогой. И не для того, чтобы что-то сделать для России, а для того, чтобы обеспечить свой собственный суверенитет", — считает Чистюхин.
 
Петр ФрадковВладимир ЧистюхинПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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