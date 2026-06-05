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Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль - РИА Новости, 05.06.2026
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10:24 05.06.2026
Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль

Петр Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков подписал соглашения в рамках релокации ПСБ в Ярославль
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков подписал на полях ПМЭФ-2026 пакет соглашений в рамках реализации проекта переезда банка в Ярославль, сообщил ПСБ.
"Сегодня мы подписали соглашения, которые предметно "закрыли" практические вопросы возведения важной социальной инфраструктуры в рамках переезда головного офиса ПСБ в Ярославль. Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона", — приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В соответствии с соглашением, заключенным банком ПСБ с правительством Ярославской области, руководство региона будет координировать работу всех профильных министерств и ведомств, создавая условия для плавного и бесперебойного прохождения банком необходимых административных этапов в процессе строительства зданий и прочей инфраструктуры, требуемых для переезда.
Благодаря подписанному соглашению с АФК "Система", в периметр которой входит ГК "МЕДСИ", в области будет создан медицинский центр нового для региона формата – на стыке передовой диагностики и доказательной медицины. "Он обеспечит всем жителям доступ к еще более широкому спектру врачебного сопровождения и технологий – без очередей, с понятными сроками и комфортной средой", - указывается в сообщении.
В свою очередь, в рамках соглашения с Финансовым университетом для сотрудников ПСБ и членов их семей зафиксированы льготные условия обучения по программам дополнительного профессионального образования.
"Проект носит стратегический характер. ПСБ планомерно переводит свои подразделения в Ярославль, формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории. Банк создает новые рабочие места, укрепляет налоговую базу и участвует в развитии социальной сферы", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, его слова цитирует сайт облправительства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ЯрославльЯрославская областьПетр ФрадковМихаил ЕвраевПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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