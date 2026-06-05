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Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России - РИА Новости, 05.06.2026
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03:14 05.06.2026 (обновлено: 09:16 05.06.2026)
Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России

Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России.
  • Он предполагает выделение Киеву и партнерам по НАТО не более восьми миллиардов долларов на оборону в виде займов;
  • Документ позволяет президенту США вводить пошлины минимум до 500% на российские товары и услуги.
  • Теперь инициативу должен одобрить сенат.
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России.
Документ поддержали 226 законодателей, 195 высказались против. Среди проголосовавших за — 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый парламентарий.
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В части помощи Украине инициатива предусматривает:
  • создание фонда для восстановления страны;
  • выделение ей и партнерам по НАТО не более восьми миллиардов долларов на оборону — в виде займов;
  • возобновление полномочий президента США по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы;
  • продление полномочий Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки до конца 2027 года.
Что касается санкций, то законопроект позволяет главе Белого дома оценивать ситуацию в отношениях Москвы и Киева и принимать соответствующие ограничительные меры. Речь в том числе идет о блокировке активов и введении пошлин как минимум до 500 процентов на импортируемые из России товары и услуги.
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