Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России.
- Он предполагает выделение Киеву и партнерам по НАТО не более восьми миллиардов долларов на оборону в виде займов;
- Документ позволяет президенту США вводить пошлины минимум до 500% на российские товары и услуги.
- Теперь инициативу должен одобрить сенат.
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России.
Документ поддержали 226 законодателей, 195 высказались против. Среди проголосовавших за — 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый парламентарий.
В части помощи Украине инициатива предусматривает:
- создание фонда для восстановления страны;
- выделение ей и партнерам по НАТО не более восьми миллиардов долларов на оборону — в виде займов;
- возобновление полномочий президента США по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы;
- продление полномочий Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки до конца 2027 года.
Что касается санкций, то законопроект позволяет главе Белого дома оценивать ситуацию в отношениях Москвы и Киева и принимать соответствующие ограничительные меры. Речь в том числе идет о блокировке активов и введении пошлин как минимум до 500 процентов на импортируемые из России товары и услуги.
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Для вступления в силу документ должен одобрить сенат.
О работе США над новыми ограничениями глава Госдепа Марко Рубио объявил в среду. По его словам, политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что определенная часть американского сообщества хочет помешать бизнесменам вести дела с Москвой.