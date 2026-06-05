Профессор МГУ рассказал о профилактике преддиабета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Регулярное употребление фруктов и овощей снижает риск преддиабета на 18%, заявил Олег Медведев, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание».
- Изменения в питании при преддиабете могут замедлить или предотвратить переход к диабету и в ряде случаев вернуть показатели сахара к норме.
- Цельные фрукты предпочтительнее соков, а способ приготовления овощей имеет значение, отметил Медведев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Регулярное употребление фруктов и овощей снижает риск преддиабета и в ряде случаев может вернуть показатели сахара к норме, заявил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.
"В новом систематическом обзоре и метаанализе, объединившем результаты 20 исследований с участием более 182 тысяч человек, было показано, что высокое потребление фруктов и овощей связано со снижением риска преддиабета на 18%. Преддиабет - это критическое окно для вмешательства: изменения в питании могут замедлить или даже предотвратить переход к диабету, а в ряде случаев вернуть показатели сахара к норме", - сказал Медведев "Газете.Ru".
По словам профессора, цельные фрукты предпочтительнее соков, а для овощей важно учитывать способ приготовления. Включение в рацион разнообразных фруктов и овощей - простой и доступный шаг к здоровью, который помогает миллионам людей сохранить нормальный обмен веществ и снизить риск развития диабета, добавил Медведев.