Профессор МГУ рассказал о профилактике преддиабета

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Регулярное употребление фруктов и овощей снижает риск преддиабета и в ряде случаев может вернуть показатели сахара к норме, заявил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

По словам профессора, цельные фрукты предпочтительнее соков, а для овощей важно учитывать способ приготовления. Включение в рацион разнообразных фруктов и овощей - простой и доступный шаг к здоровью, который помогает миллионам людей сохранить нормальный обмен веществ и снизить риск развития диабета, добавил Медведев.