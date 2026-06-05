Священник рассказал, как был установлен Петров пост

Краткий пересказ от РИА ИИ Петров пост в нынешнем виде появился примерно в девятом веке, а до этого существовал компенсационный пост, который длился со дня Святой Троицы до праздника Успения, рассказал служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.

Петров пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви, в 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Петров пост исторически появился как компенсация для тех, кто пропустил Великий пост, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.

Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви. В 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.

"Апостольский пост в нынешнем его виде появился примерно в девятом веке. До того существовал так называемый компенсационный пост, который длился со дня Святой Троицы и до праздника Успения. Его соблюдали те, кто по каким-то причинам не постился в Великий пост", - сказал Борисов.

По его словам, в девятом веке церковный календарь был переформатирован: большой компенсационный пост был разделен на две части – Петров и Успенский, "а его сердцевину, выпадавшую на июль, перенесли на декабрь и сделали частью Рождественского поста".