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Священник рассказал, как был установлен Петров пост - РИА Новости, 05.06.2026
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Религия
 
09:04 05.06.2026
Священник рассказал, как был установлен Петров пост

Священник Борисов: Петров пост был установлен для тех, кто приспустил Великий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петров пост в нынешнем виде появился примерно в девятом веке, а до этого существовал компенсационный пост, который длился со дня Святой Троицы до праздника Успения, рассказал служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
  • Петров пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви, в 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Петров пост исторически появился как компенсация для тех, кто пропустил Великий пост, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви. В 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.
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"Апостольский пост в нынешнем его виде появился примерно в девятом веке. До того существовал так называемый компенсационный пост, который длился со дня Святой Троицы и до праздника Успения. Его соблюдали те, кто по каким-то причинам не постился в Великий пост", - сказал Борисов.
По его словам, в девятом веке церковный календарь был переформатирован: большой компенсационный пост был разделен на две части – Петров и Успенский, "а его сердцевину, выпадавшую на июль, перенесли на декабрь и сделали частью Рождественского поста".
"Петров пост окончательно утвердился в календаре Православной Церкви, когда в Константинополе в середине первого тысячелетия был построен храм во имя апостолов Петра и Павла. Тогда же он стал общеобязательным", - заключил собеседник агентства.
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