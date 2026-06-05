Священник рассказал, когда начнется Петров пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня, рассказал служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
- Петров пост всегда заканчивается накануне 12 июля — дня памяти святых апостолов Петра и Павла.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви.
"Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи: чем позже Пасха, тем Петров пост короче. Начинается Петров пост через неделю после праздника Святой Троицы, то есть в этом году – 8 июня. А заканчивается всегда накануне 12 июля - дня памяти святых апостолов Петра и Павла", - рассказал Борисов.
Он отметил, что в 2026 году Петров пост продлится 34 дня.
Священник рассказал, где уместно перекреститься
3 июня, 06:58