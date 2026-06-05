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Священник рассказал, когда начнется Петров пост - РИА Новости, 05.06.2026
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Религия
 
03:44 05.06.2026
Священник рассказал, когда начнется Петров пост

Священник Борисов: Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня, рассказал служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
  • Петров пост всегда заканчивается накануне 12 июля — дня памяти святых апостолов Петра и Павла.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви.
"Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи: чем позже Пасха, тем Петров пост короче. Начинается Петров пост через неделю после праздника Святой Троицы, то есть в этом году – 8 июня. А заканчивается всегда накануне 12 июля - дня памяти святых апостолов Петра и Павла", - рассказал Борисов.
Он отметил, что в 2026 году Петров пост продлится 34 дня.
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