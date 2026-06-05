Священник рассказал, когда начнется Петров пост

"Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи: чем позже Пасха, тем Петров пост короче. Начинается Петров пост через неделю после праздника Святой Троицы, то есть в этом году – 8 июня. А заканчивается всегда накануне 12 июля - дня памяти святых апостолов Петра и Павла", - рассказал Борисов.