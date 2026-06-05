Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России на Маврикии Ирада Зейналова рассказала, что ее отец-азербайджанец благодарен русским за помощь азербайджанскому народу.
- На сессии ПМЭФ она отметила, что в ее семье главным всегда было стремление к знаниям и саморазвитие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Посол России на Маврикии Ирада Зейналова рассказала, что ее отец-азербайджанец благодарен русским за их помощь азербайджанскому народу.
На сессии ПМЭФ у Зейналовой спросили, какие традиции характерны для ее семьи. Она заявила, что главным в семье всегда было стремление к знаниям и саморазвитие.
"У нас очень коммунистическая семья была, и папа до сих пор гордится: "Я азербайджанец, я коммунист и я благодарен русским за то, что они нас лечили, учили и помогали", - сказала дипломат в ходе сессии "Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.