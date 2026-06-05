Посол России рассказала, что ее отец-азербайджанец благодарен русским

"У нас очень коммунистическая семья была, и папа до сих пор гордится: "Я азербайджанец, я коммунист и я благодарен русским за то, что они нас лечили, учили и помогали", - сказала дипломат в ходе сессии "Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы" на ПМЭФ.