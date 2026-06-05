В Польше предложили узаконить попрошайничество

Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото

Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ В сейм Польши поступил законопроект, который исключает попрошайничество из перечня наказуемых деяний для лиц, имеющих средства к существованию или способных к труду.

Инициативу внесла депутатская группа по искоренению бездомности.

ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Попрошайничество хотят узаконить в Польше, следует из законопроекта, поступившего в сейм республики.

В настоящее время попрошайничество в Польше незаконно. В соответствии с действующим законодательством тому, кто "имея средства к существованию или будучи способным работать, попрошайничает в общественном месте", грозит наказание в виде ограничения свободы, штрафа или выговора.

Как следует из информации нижней палаты парламента Польши, в сейм подан законопроект, который исключает попрошайничество из перечня наказуемых деяний.

Данный законопроект инициировала депутатская группа по искоренению бездомности. В ее состав входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.