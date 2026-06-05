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В Польше предложили узаконить попрошайничество - РИА Новости, 05.06.2026
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13:31 05.06.2026
В Польше предложили узаконить попрошайничество

В сейм Польши внесли проект, отменяющий наказания за попрошайничество

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сейм Польши поступил законопроект, который исключает попрошайничество из перечня наказуемых деяний для лиц, имеющих средства к существованию или способных к труду.
  • Инициативу внесла депутатская группа по искоренению бездомности.
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Попрошайничество хотят узаконить в Польше, следует из законопроекта, поступившего в сейм республики.
В настоящее время попрошайничество в Польше незаконно. В соответствии с действующим законодательством тому, кто "имея средства к существованию или будучи способным работать, попрошайничает в общественном месте", грозит наказание в виде ограничения свободы, штрафа или выговора.
Как следует из информации нижней палаты парламента Польши, в сейм подан законопроект, который исключает попрошайничество из перечня наказуемых деяний.
Данный законопроект инициировала депутатская группа по искоренению бездомности. В ее состав входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.
При этом документ предусматривает отмену наказаний лишь для лиц "имеющих средства к существованию или способных к труду". По-прежнему незаконным останется "назойливое" либо "мошенническое" попрошайничество, а также попрошайничество с использованием детей.
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