Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тридцатиградусная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 10 июня ожидается жара до плюс 30 градусов и выше.
- 11 июня температура может подняться до плюс 32 градусов, при этом возможен небольшой дождь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Температура в Москве достигнет отметки в плюс 30 градусов и выше в среду и в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"С 10 июня в Москву вернется тридцатиградусная жара, а 11 июня ожидается до плюс 32 градусов тепла. В эти дни сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь", - рассказала синоптик.
Паршина также отметила, что уже в понедельник жара будет "на низком старте" и температура достигнет отметки в плюс 29 градусов.