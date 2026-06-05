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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тридцатиградусная жара - РИА Новости, 05.06.2026
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22:13 05.06.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тридцатиградусная жара

Синоптик Паршина: в Москве в среду и четверг ожидается до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди в Москве
Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 10 июня ожидается жара до плюс 30 градусов и выше.
  • 11 июня температура может подняться до плюс 32 градусов, при этом возможен небольшой дождь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Температура в Москве достигнет отметки в плюс 30 градусов и выше в среду и в четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"С 10 июня в Москву вернется тридцатиградусная жара, а 11 июня ожидается до плюс 32 градусов тепла. В эти дни сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь", - рассказала синоптик.
Паршина также отметила, что уже в понедельник жара будет "на низком старте" и температура достигнет отметки в плюс 29 градусов.
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ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентрРоссия
 
 
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