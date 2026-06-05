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Дети бойцов СВО поучаствовали в правовом квесте в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2026
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22:26 05.06.2026
Дети бойцов СВО поучаствовали в правовом квесте в Подмосковье

В правовом квесте в Подмосковье приняли участие 200 детей бойцов СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПодмосковье
Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой квест для 200 детей участников СВО состоялся в подмосковном детском лагере "Литвиново" в пятницу, сообщает официальный портал правительства Московской области.
Квест был посвящен теме искусственного интеллекта, его основная цель заключалась в необходимости развития навыков критического анализа информации и самостоятельного мышления.
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Мероприятие открыла уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она отметила важность того, чтобы дети понимали свои права и обязанности – поэтому по традиции каждое лето проводится правовой квест. Были организованы 20 тематических площадок, на которых ребята проходили задания.
"В этом году квест был тематически связан с искусственным интеллектом, где главный посыл — уметь критически оценивать информацию и самостоятельно мыслить. Проведение квеста от лица искусственного интеллекта, с акцентом на развитие собственного мышления, готовит детей к будущим вызовам, обучая их не просто запоминать нормы права, но и применять их осознанно, а также понимать важность своей роли в правовом государстве", – приводятся в сообщении слова Фаевской.
Все участники квеста получили памятные призы.
На территории Московской области для детей участников специальной военной операции организованы тематические смены на базе трех лагерей: "Литвиново" в Наро-Фоминском округе, "Левково" в Пушкинском округе и лагерь "Имени 28 Героев Панфиловцев" в Волоколамске. Здесь пройдет шесть смен по две недели.
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