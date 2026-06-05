Дети бойцов СВО поучаствовали в правовом квесте в Подмосковье

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правовой квест для 200 детей участников СВО состоялся в подмосковном детском лагере "Литвиново" в пятницу, сообщает официальный портал правительства Московской области.

Квест был посвящен теме искусственного интеллекта, его основная цель заключалась в необходимости развития навыков критического анализа информации и самостоятельного мышления.

Мероприятие открыла уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она отметила важность того, чтобы дети понимали свои права и обязанности – поэтому по традиции каждое лето проводится правовой квест. Были организованы 20 тематических площадок, на которых ребята проходили задания.

"В этом году квест был тематически связан с искусственным интеллектом, где главный посыл — уметь критически оценивать информацию и самостоятельно мыслить. Проведение квеста от лица искусственного интеллекта, с акцентом на развитие собственного мышления, готовит детей к будущим вызовам, обучая их не просто запоминать нормы права, но и применять их осознанно, а также понимать важность своей роли в правовом государстве", – приводятся в сообщении слова Фаевской.

Все участники квеста получили памятные призы.