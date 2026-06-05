Рейтинг@Mail.ru
Интерактивный макет обновленной территории ОК "Лужники" представили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:05 05.06.2026
Интерактивный макет обновленной территории ОК "Лужники" представили на ПМЭФ

На ПМЭФ представили интерактивный макет обновленной территории ОК "Лужники"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Интерактивный макет обновленной территории олимпийского комплекса "Лужники" представлен на стенде правительства Москвы на ПМЭФ, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках форума на стенде правительства Москвы представлен интерактивный выставочный экспонат олимпийского комплекса "Лужники" в масштабе 1 к 250. Это презентация проекта по развитию территории, которая в результате масштабных преобразований станет значимой частью многофункциональной городской среды, где органично сочетаются спорт, отдых, гастрономия и культурные активности", – рассказал Бирюков.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Московские роботы-доставщики доставляют воду посетителям ПМЭФ
3 июня, 11:13
Он отметил, что на макете можно увидеть варианты использования пространства в летний и зимний периоды.
"Для каждого сезона предусмотрен отдельный планшет управления, который запускает запрограммированные сценарии подсветки на фасаде большой спортивной арены, фонтане и ĸатĸе, активирует различные арт-объекты и общую подсветĸу территории. Таким образом, наглядно видно, как использование технологий преображает пространство", - уточнил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что рядом с макетом установлен прозрачный 3D-тач-эĸран, который служит "цифровым двойником" территории. С его помощью можно запустить 3D-тур по олимпийскому комплексу. Интераĸтивный справочниĸ позволяет познакомиться с арт-объеĸтами.
"Можно посмотреть деморолиĸ об основных доминантах и нюансах территории, фото- и видео материалы, данные о работе внутренних коммуникаций, обустроенных для работы катка и фонтана", - сказал Бирюков.
Более того, макет наглядно демонстрирует, что олимпийский комплекс "Лужники" - это пространство, которое функционирует круглый год: зимой там работает крупнейший мультимедийный каток, летом - фонтан-зеркало с четырьмя режимами работы и площадка для проведения различных мероприятий.
Макет газовой котельной Руднево на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
На ПМЭФ представили макет газовой котельной "Руднево" в Москве
4 июня, 16:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала