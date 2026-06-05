Ярославская область провела на ПМЭФ презентации для Индии и ОАЭ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Инвестиционные и туристические возможности Ярославской области презентованы на ПМЭФ делегациям из Индии и ОАЭ, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Петербургский международный экономический форум – крупнейшая площадка, где регионы презентуют свои возможности, в том числе для международных партнеров. Провели переговоры с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Представили инвестиционный потенциал Ярославской области, перспективные проекты и меры поддержки деловых партнеров", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Евраев подчеркнул, что правительство региона работает над тем, чтобы превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты, которые принесут пользу Ярославской области и ее жителям.

С представителями ОАЭ глава региона обсудил расширение сотрудничества и увеличение экспорта. Только в прошлом году поставки в Эмираты выросли более чем в 20 раз, отмечают в правительстве региона. Рассмотрели перспективы экспорта из Ярославской области крупного рогатого скота, рапсового масла и кормов.

По данным правительства региона, в числе перспективных направлений взаимодействия региона с Республикой Индия и ОАЭ отмечено сотрудничество в сфере туризма. Представители Индии выразили готовность организовывать туры в регион и принимать у себя, в том числе, бизнес-миссии.