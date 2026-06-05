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Ярославская область провела на ПМЭФ презентации для Индии и ОАЭ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:01 05.06.2026
Ярославская область провела на ПМЭФ презентации для Индии и ОАЭ

Ярославская область провела на ПМЭФ презентации для делегаций из Индии и ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Инвестиционные и туристические возможности Ярославской области презентованы на ПМЭФ делегациям из Индии и ОАЭ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Петербургский международный экономический форум – крупнейшая площадка, где регионы презентуют свои возможности, в том числе для международных партнеров. Провели переговоры с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Представили инвестиционный потенциал Ярославской области, перспективные проекты и меры поддержки деловых партнеров", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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Евраев подчеркнул, что правительство региона работает над тем, чтобы превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты, которые принесут пользу Ярославской области и ее жителям.
С представителями ОАЭ глава региона обсудил расширение сотрудничества и увеличение экспорта. Только в прошлом году поставки в Эмираты выросли более чем в 20 раз, отмечают в правительстве региона. Рассмотрели перспективы экспорта из Ярославской области крупного рогатого скота, рапсового масла и кормов.
По данным правительства региона, в числе перспективных направлений взаимодействия региона с Республикой Индия и ОАЭ отмечено сотрудничество в сфере туризма. Представители Индии выразили готовность организовывать туры в регион и принимать у себя, в том числе, бизнес-миссии.
Также Индия заинтересована в подготовке квалифицированных кадров и трудоустройстве своих жителей в России, отмечают в областном правительстве. Только в ЯГМУ в настоящее время учатся почти 650 студентов из этой страны. Большой интерес представляет и сотрудничество с Индией в сфере промышленности, в частности фармацевтической.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаЯрославская областьОАЭИндияМихаил Евраев
 
 
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