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Эксперт рассказала о составе настоящего пломбира - РИА Новости, 05.06.2026
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13:47 05.06.2026
Эксперт рассказала о составе настоящего пломбира

Генералова: в настоящем пломбире не должно быть растительных жиров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Елены Генераловой, руководителя отдела контроля качества СТМ «Пятерочки», настоящее мороженое пломбир не должно содержать растительных жиров.
  • Хороший состав мороженого включает понятные ингредиенты: молоко, сливки, сахар, сливочное масло, отметила Генералова.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Состав настоящего пломбира не должен включать растительные жиры, иначе это продукт с заменителем молочного жира, сообщила руководитель отдела контроля качества СТМ "Пятерочки" Елена Генералова.
"Если на упаковке указано "пломбир", "сливочное" или "молочное мороженое", то в составе не должно быть растительных жиров. Если же они есть, то мороженое изготовлено с заменителем молочного жира", - сказала Генералова "Газете.Ru".
По словам эксперта, хороший состав мороженого включает понятные ингредиенты: молоко, сливки, сахар, сливочное масло. Чем короче список, тем лучше, добавила Генералова.
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