В Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле серьезно отнеслись к открытому письму Зеленского, заявил Песков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Кремле серьезно отнеслись к открытому письму Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я считаю, что отнеслись серьезно, и вы слышали, какой был серьезный ответ", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.