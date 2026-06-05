Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.