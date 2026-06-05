Путин на ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении развития страны.
- Дмитрий Песков отметил, что выступление Путина даст участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться.
С-.ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда Россия, как страна, должна двигаться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
Он отметил, что это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться.
"Это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.