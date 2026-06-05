Путин на ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия

Он отметил, что это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться.

"Это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор", - добавил Песков.