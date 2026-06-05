Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с Макроном, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с Эммануэлем Макроном.
- Путин открыт к диалогу в целом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин неоднократно отмечал, что Россия не отказывалась от диалога с Европой. Этот тезис российский лидер повторил и на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, прошедшей накануне в рамках ПМЭФ. Путин отметил, что Россия готова, если в ЕС кто-то считает целесообразным возродить диалог. Им достаточно "снять трубку и позвонить", подчеркнул глава государства.