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Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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10:22 05.06.2026 (обновлено: 10:32 05.06.2026)
Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с Макроном, заявил Песков

Песков: Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с Макроном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с Эммануэлем Макроном.
  • Путин открыт к диалогу в целом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли встречи Путина с Макроном.
Путин неоднократно отмечал, что Россия не отказывалась от диалога с Европой. Этот тезис российский лидер повторил и на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, прошедшей накануне в рамках ПМЭФ. Путин отметил, что Россия готова, если в ЕС кто-то считает целесообразным возродить диалог. Им достаточно "снять трубку и позвонить", подчеркнул глава государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет, заявил Песков
10:16
 
ПолитикаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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