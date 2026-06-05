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Телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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10:16 05.06.2026 (обновлено: 10:17 05.06.2026)
Телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет, заявил Песков

Песков: телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в планах Владимира Путина пока нет.
  • Дмитрий Песков передал слова Владимира Путина о том, что любой желающий может ему позвонить.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в планах президента России Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах телефонного разговора (Путина и Макрона - ред.) нет. Путин сказал, что любой желающий может ему позвонить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В Кремле напомнили, что президент Франции продолжает говорить о планах провести телефонную беседу с Путиным, но пока "никаких звонков не было".
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