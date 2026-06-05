Телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в планах Владимира Путина пока нет.
- Дмитрий Песков передал слова Владимира Путина о том, что любой желающий может ему позвонить.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в планах президента России Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили, что президент Франции продолжает говорить о планах провести телефонную беседу с Путиным, но пока "никаких звонков не было".