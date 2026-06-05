В Пентагоне исключили поспешный вывод американских войск из Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрик Гересси, советник главы Пентагона, исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии.
- Руководство США тщательно изучает все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия.
- Гересси заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою обороноспособность.
БЕРЛИН, 5 июя - РИА Новости. Советник главы Пентагона Эрик Гересси исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии, однако заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за обороноспособность.
"Ничего не будет сделано поспешно, ничто не будет воспринято легкомысленно", - заявил Гересси в интервью немецким газетам Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt.
По его словам, руководство США тщательно изучает в настоящее время все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия.
"Решения принимаются министром обороны (США - ред.) по согласованию с командующим Европейским командованием США. Окончательное решение остается за президентом (США - ред.) Дональдом Трампом", - отметил Гересси.
В то же время Гересси напомнил о словах военного министра США Пита Хегсета, который дал понять, что времена, когда Европа полагалась в вопросах безопасности в первую очередь на США, уходят в прошлое.
"Европа — богатый и сильный регион. Наши союзники должны взять на себя большую ответственность за свою оборону", - указал американский советник.