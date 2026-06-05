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В Пентагоне исключили поспешный вывод американских войск из Германии - РИА Новости, 05.06.2026
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22:18 05.06.2026
В Пентагоне исключили поспешный вывод американских войск из Германии

Гересси исключил поспешный и необдуманный вывод войск США из Германии

© REUTERS / Joshua RobertsЗдание Пентагона в Вашингтоне
Здание Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрик Гересси, советник главы Пентагона, исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии.
  • Руководство США тщательно изучает все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия.
  • Гересси заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою обороноспособность.
БЕРЛИН, 5 июя - РИА Новости. Советник главы Пентагона Эрик Гересси исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии, однако заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за обороноспособность.
"Ничего не будет сделано поспешно, ничто не будет воспринято легкомысленно", - заявил Гересси в интервью немецким газетам Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt.
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По его словам, руководство США тщательно изучает в настоящее время все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия.
"Решения принимаются министром обороны (США - ред.) по согласованию с командующим Европейским командованием США. Окончательное решение остается за президентом (США - ред.) Дональдом Трампом", - отметил Гересси.
Он также заявил, что несмотря на предстоящий вывод войск, США по-прежнему остаются, по его словам, привержены НАТО и служат для Европы "решающей, стратегической опорой".
В то же время Гересси напомнил о словах военного министра США Пита Хегсета, который дал понять, что времена, когда Европа полагалась в вопросах безопасности в первую очередь на США, уходят в прошлое.
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"Европа — богатый и сильный регион. Наши союзники должны взять на себя большую ответственность за свою оборону", - указал американский советник.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Позднее президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.
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