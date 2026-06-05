В России могут ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.
- За 2021–2025 годы по результатам проверок Росприроднадзора конфисковано 97 животных.
- Росприроднадзор направил Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"К сожалению, проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными в России остается достаточно острой", - сказала она. В первую очередь, актуальным остается вопрос содержания в неволе видов, запрещенных к содержанию, в первую очередь, диких кошек, медведей и приматов.
По словам Радионовой, за 2021-2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных. Кроме того, органы ФТС, ФСБ и МВД регулярно изымают и конфискуют как живых животных, так и их дериваты при незаконной добыче, транспортировке и попытках вывоза животных за пределы страны.
"Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер", - подчеркнула глава ведомства.
Росприроднадзор направил в адрес Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе, по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию, указала Радионова.