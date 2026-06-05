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В России могут ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных - РИА Новости, 05.06.2026
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00:58 05.06.2026
В России могут ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.
  • За 2021–2025 годы по результатам проверок Росприроднадзора конфисковано 97 животных.
  • Росприроднадзор направил Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"К сожалению, проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными в России остается достаточно острой", - сказала она. В первую очередь, актуальным остается вопрос содержания в неволе видов, запрещенных к содержанию, в первую очередь, диких кошек, медведей и приматов.
По словам Радионовой, за 2021-2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных. Кроме того, органы ФТС, ФСБ и МВД регулярно изымают и конфискуют как живых животных, так и их дериваты при незаконной добыче, транспортировке и попытках вывоза животных за пределы страны.
"Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер", - подчеркнула глава ведомства.
Росприроднадзор направил в адрес Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе, по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию, указала Радионова.
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ОбществоРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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