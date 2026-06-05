Каждый третий дачник уже закупился к лету

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЮMoney и социальная сеть Одноклассники выяснили, как россияне проводят время на даче и сколько тратят на дачный комфорт.
По данным опроса, 60% россиян ездят летом на дачу: 39% проводят сезон на собственной даче, 13% — на даче родственников или друзей, еще 8% бывают там изредка.
50% опрошенных еще ничего не купили для дачного комфорта, из них 20% не планируют трат именно этим летом, а 28% респондентов приобрели уже много товаров для дачи. Еще 22% — купили лишь пару вещей.
Покупки для дачи чаще всего совершают на маркетплейсах (45%), а также в офлайн строительных и садовых магазинах (35%). Чаще всего за дачные товары платят банковской картой (35%), еще 15% используют платежные сервисы и приложения, по 13% — СБП и электронные кошельки.
© Фото : ОКИсследование ОК и ЮMoney
© Фото : ОК
Исследование ОК и ЮMoney
Интерес к дачной теме заметен и в контентных предпочтениях пользователей. По данным ОК, в мае 2026 года в топ‑5 самых популярных публикаций в тематике "Садоводство" вошли материалы о том, как удобрять косточковые деревья, лайфхаки по проверке спелости картофеля, советы по выбору саженцев, подборки полезных приспособлений для дачников и рекомендации по срокам посадки овощной рассады.
Говоря о бюджете на комфортное лето на даче, 28% назвали разумной тратой сумму 10–30 тыс. рублей за сезон. Еще 22% готовы уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, а 20% — потратить 30–60 тыс. рублей. При этом 19% респондентов допускают расходы 60–100 тыс. рублей за лето, а 11% готовы потратить более 100 тыс. рублей.
Среди самых популярных планов на сезон — покупка техники для участка (16%), проведение освещения и настройка интернета или усилителя связи (по 11%), обновление мебели и шезлонгов и обустройство детской зоны (по 10%). Чаще всего россияне вкладываются в дачный комфорт, чтобы чаще отдыхать за городом (24%), встречаться с близкими (18%) и добавить удобства и уюта.
Об опросе
Опрос проходил в мае-июне 2026 года на сайте ЮMoney среди более 1800 дачников, среди которых 70% мужчин, 30% женщин. 30% опрошенных проживает в Центральном федеральном округе, 21% - в Северо-Западном, 14% - в Сибирском и 10% - в Южном. Большинство опрошенных (61%) работают в найме, 13% - предпринимателей, 11% - фрилансеры. Более половины опрошенных (51%) относятся к поколению миллениалов (с 1981 по 1996 год), 29% - поколению "икс" (1965-1980 гг), 16% - зумеров (1997 – 2019 гг).