В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация.
В пятницу в аэропорту Чебоксар уже вводили временные ограничения.
"Аэропорт "Чебоксары". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.