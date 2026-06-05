В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Оренбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
В пятницу были введены временные ограничения в аэропорту Оренбурга.
"Аэропорт "Оренбург". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.